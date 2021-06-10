شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق ماراثون الامتحانات في 20 كلية بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت جامعة المنيا، اليوم الخميس، امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب كلياتها الـ 20.

وكانت الجامعة أنهت استعداداتها بتجهيز وتعقيم اللجان، والاطمئنان على جاهزية البوابات الرئيسية للجامعة لاستقبال الطلاب وتزويدها بممرات التعقيم الذاتي، والكواشف الحرارية، والحرص على تواجد الأطقم الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وشدد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتزام الطلاب بتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية، والحد من عدوى فيروس كورونا، والحرص على التواجد بالحرم الجامعي قبل موعد الامتحانات بوقت كاف للخضوع لجميع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للحرم الجامعي وبكلياتهم.

مشددًا على متابعة لجان إدارة الأزمات بالكليات وتفعيل دورهم في حظر التجمعات وتكدس الطلاب، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقا للمسافات المُقررة داخل اللجان وخارجها بمحيط الكليات، والالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، وتوفير أماكن للعزل للحالات المشتبه بكل كلية وبالمدن الجامعية، حفاظًا على جميع القائمين بمنظومة العملية التعليمية.

وأكد «رئيس الجامعة» أنه تم تجهيز مقار بجميع كليات الجامعة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حفاظًا على سلامة القائمين على أعمال الامتحانات.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى داخل الكليات لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب الامتحانات، والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.