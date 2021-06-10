قرار جمهوري بنقل قاضٍ إلى وزارة التموين‎ (التفاصيل)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 195 لسنة 2021 بنقل أمير عماد الدين الأيوبي صلاح الدين القاضي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الخارجية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 198 لسنة 2021 بتعديل أقدمية الأستاذة إسلام إسماعيل مرعي على، المندوب بهيئة قضايا الدولة، بين أقرانها المعينين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2014، نشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر الخميس.