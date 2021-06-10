شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتنظيف شاطئ البحر من المخلفات البلاستيكة بشاطئ مارينا مرسي علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن أنشطة احتفالات يوم البيئة العالمي والذى يأتي هذا العام تحت شعار «استدامة النظام البيئي» نفذت مدينة مرسي علم جنوب البحر الاحمر حملة تنظيف لشاطئ البحر امام المارينا وتم تجميع وفرز القمامة البحرية الشاطئية من خلال مجموعة من المتطوعين والاطفال بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى واللائق.

واكد اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسي علم انه تم خلال الحملة توعية المشاركين بالآثار الضارة الناتجة عن الأنشطة البشرية وإلقاء القمامة بالبيئة البحرية، حيث تم التأكيد على أهمية وضرورة المشاركة المجتمعية في التوعية بتلك المشكلة والعمل على تقليل والحد من استهلاك البلاستيك كما شارك في فاعليات اليوم عدد كبير من الأطفال في إطار الحرص على تنشئة الأطفال وحثهم منذ الصغر على الحفاظ على الحياة البحرية والحفاظ التنوع البيولوجى كحق للأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، كما تم في نهاية الحملة تسليم المخلفات للشركة المسؤولة عن أعمال النظافة لنقلها للمقلب البيئي.

وفي الغردقة نظمت محمية الجزر الشمالية احتفالية بالنادي الاجتماعي بمناسة يوم البيئة العالمية وشاركت فرقة قصر ثقافة الغردقة عدد من الفقرات الفنية والموسيقية.