شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطرى الإسكندرية» : تحصين 35 ألف رأس ماشية وطائر ضد القلاعية وإنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت، والتسمم الدموي وإنفلونزا الطيور، وطاعون المجترات.

وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال شهر مايو الماضي، بلغ 34 ألفا، و931 رأس ماشية وطائر، بواقع 32 ألفا و2304 رؤوس ماشية، و6 آلاف طائر بمختلف الأحياء.

وأوضحت أنه تم تحصين 2034 رأس ماشية، (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض الحمى القلاعية، و1322 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و8 آلاف و661 رأس أغنام وماعز ضد مرض الجدري، و19 ألفا و495 رأس ضد الجلد العقدى، وتحصين 1115 رأس أبقار وجاموس ضد مرض النيموباك الزيتى، فضلاً عن تحصين 2304 طيور (دجاج وبط ووز وديوك رومي)، بلقاح إنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع، سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع، للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.