شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة 4 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس 10 يونيو، وقالت ان البلاد ستشهد ارتفاع في درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوبي سيناء والصعيد، بينما يكون يكون الطقس مائل للحرارة على مدن السواحل الشرقية، ومعتدلا على السواحل الغربية.

وأضافت الهيئة في بيان لها بان البلاد ستشهد خلال ساعات الليل طقس لطيفا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا مدن السواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب البلاد ومحافظة سيناء

وذكرت الهيئة من المتوقع في حالة الدرجات الحرارةطقس اليوم الخميس تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن السواحل الشمالية ومحافظات جنوب الصعيد على فترات متقطعة خلال 24 ساعة المقبلة.

كشف الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التحاليل والتنبؤات الجوية بالأرصاد، عن موعد انكسار الموجة الحارة، وقال بان عدًا الجمعة 11 يونيو، نهاية الموجة الحارة وان درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية في القاهرة والمحافظات وتنخفض الحرارة 4 درجات.

وأضاف شاهين في تصريحان إعلامية بان الطقس جنوب الصعيد ستكون أكثر سخونة من محافظة القاهرة الكبرى إذ ستصل درجات الحرارة إلى 45 درجة خلال فترة الموجة الحارة، مطالبا المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.

القاهرة العظمي 37 الصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمي 27 الصغرى 21 درجة.

طنطا العظمي 36 الصغرى 22 درجة.

شبين الكوم العظمي 37 الصغرى 23 درجة.

دمنهور العظمي 35 الصغرى 22 درجة.

مطروح العظمي 27 الصغرى 21 درجة.

بورسعيد العظمي 31 الصغرى 22 درجة.

دمياط العظمي 28 الصغرى 22 درجة.

الزقازيق العظمي 37 الصغرى 23 درجة.

المنصورة العظمي 36 الصغرى 22 درجة.

الإسماعيلية العظمي 37 الصغرى 21 درجة.

السويس العظمي 37 الصغرى 22 درجة.

العريش العظمي 30 الصغرى 22 درجة.

شرم الشيخ العظمي 39 الصغرى 28 درجة.

الغردقة العظمي 37 الصغرى 28 درجة.

مرسى علم العظمي 36 الصغرى 27 درجة.

الفيوم العظمي 37 الصغرى 24 درجة.

بني سويف العظمي 38 الصغرى 24 درجة.

المنيا العظمي 39 الصغرى 25 درجة.

أسيوط العظمي 40 الصغرى 25 درجة.

سوهاج العظمي 41 الصغرى 26 درجة.

قنا العظمي 42 الصغرى 27 درجة.

الأقصر العظمي 43 الصغرى 27 درجة.

أسوان العظمي 44 الصغرى 28 درجة.

الوادي الجديد العظمي 42 الصغرى 28 درجة.