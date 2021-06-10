شكرا لقرائتكم خبر عن ما زال الانخفاض مستمرًا .. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 10 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 10 يونيو 2021، انخفاضه الذي بدأ فيه مساء الأربعاء ولكن بقيمة منخفضة بسبب حالة الترقب التي يعاني منها المستثمرون في الأسواق والبورصات العالمية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الخميس ، يتراوح ما بين 926 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 810 جنيهات، والعيار 18 قيراطًا، 694 جنيها، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21» 6480 جنيها.

كما شهد سعر الذهب عالميا انخفاضا ملحوظا، بسبب إحجام المستثمرين عن المجازفه بالبيع أو الشراء قبل الإعلان عن مؤشرات السياسة النقدية من البنك المركزى الأوروبى والذى سيعقد اجتماعه فى وقت لاحق اليوم / وكذلك صدور بيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين ومدى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى لتقليص الدعم الاقتصادى من عدمه وأيضا بيانات اعانة البطالة الأسبوعية والمقرر صدورها اليوم أيضا .

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بقيمة 0.4 % كما انخفض الذهب فى التعاملات الفورية بقيمة 0.3% بينما ارتفع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.06% مقابل عملات منافسة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في بداية التعاملات اليوم الخميس، 10 يونيو، 830.03 جنيه، وكان مساء الأربعاء 833.37 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1,881.10 $، وكانت مساء الأربعاء 1،889.00 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في نهاية التعاملات اليوم الخميس 10 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 925 إلى 927 عيار 22 848 إلى 850 عيار 21 809 إلى 811 عيار 18 693 إلى 695 عيار 14 539 إلى 541 عيار 12 462 إلى 463 الاونصة 28754 إلى 29825 الجنيه الذهب 6472 إلى 6488 الكيلو 924571 إلى 926857

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، نهاية التعاملات اليوم الخميس 10 يونيو 2021

# الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

اقرأ أيضًا:

تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

«تذبذب وعدم ثبات».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

«ظل مرتفعًا».. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

«تراجع وانتظار».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 7 يونيو 2021

يترقب أمر هام.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 6 مايو 2021