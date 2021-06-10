شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «القابضة» تتفقد محطات مياه دسوق وتستمع لشكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة دسوق جولة تفقدية للجنة من وزارة الإسكان والشركه القابضه لمياه الشرب بالقاهرة، حيث تم تفقد محطات المياه بدسوق ومعامل التحاليل بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة هيام الطباخ بشأن شكوى أهالي دسوق من سوء حالة مياه الشرب، وذلك برئاسة دكتور حمدي عبدالنبي، وضمت في عضويتها كل من المهندس عمر محمد، وأسامة الحديدي، وعبدالرحمن مخالب، وأحمد السيد، ومحمد عاطف، كما ضمت اللجنة يحي حسين من جهاز حماية المستهلك، وهيثم عليبة، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

واستمعت اللجنة إلى عدد من مشاكل المياه التي تواجه المواطنين بمدينة دسوق من المهتمين بالشأن العام وطالب اهالى دسوق بضرورة تطوير محطة مياه دسوق القديمة من 360 ل/ ث إلى 1000 ل/ث وعمل مآخذ بديل لمحطة مياه الشرب الجديدة بالكشلة على ترعة القضابة لضمان إستمرار تشغيلها طوال العام خلال فترة السدة الشتوية .

رافق اللجنة خلال جولة المحطات الثلاث والحصول على عينات من المياه لتحليلها بمعامل الوزارة المهندس هانى البيسونى مدير منطقة مياه دسوق والمهندس علاء البيطاوى مدير شبكات مياه دسوق.

الشركة القابضة لمياه الشرب

الشركة القابضة لمياه الشرب