شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بدء أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الاعدادية وانه التقي أعضاء لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادي للاطمئنان على انتظام سير العمل.

وطالب منير أعضاء الكنترول مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب والتأني أثناء التصحيح والإلتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات وبضرورة الإلتزام بالمعايير المنظمة في أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج وااعمال الرفع القانونية حتى يحصل كل طالب على حقه.

كما شدد على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للقائمين بالعمل مع التباعد وعدم إلتزاحم حفاظاً على سلامتهم.

