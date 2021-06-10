شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح منفذ جديد لوزارة الزراعة في السادس من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي إنه سيتم اليوم الخميس إفتتاح منفذا جديدا بمدينة السادس من أكتوبر ضمن خطة وزارة الزراعة للتوسع في المنافذ الجديدة التابعة للوزارة للتخفيف علي المواطنين وعرض منتجات متميزة بأسعار مخفضة لصالح المستهلك.

وقال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق في الإدارة العامة للزراعة المحمية لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم إفتتاح المنفذ الجديد للجمهور ظهر اليوم الخميس في منطقة حدائق أكتوبر، لخدمة المواطنين بحضور رئيس جهاز المدينة وبعض قيادات الوزارة مشيرا إلي إنه تم الإعداد لإفتتاح عدد من المنافذ الآخري في مدينة السادس من أكتوبر لخدمة المواطنين بالمنطقة.

وأضاف «فتحي» أن الخطة تستهدف التوسع في مناطق أخرى لهيئة المجتمعات العمرانية، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بالعمل علي تحسين الخدمات التسويقية التي تقدمها وزارة الزراعة بتخفيض الأعباء على المواطنين ضمن السياسة العامة للدولة.

وأوضح مدير التسويق في الزراعة المحمية إنه سيتم عرض السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش في مختلف المنافذ التابعة بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة تصل إلى 25% من أجل سد الفجوة الغذائية من خلال منافذ الزراعة المحمية المنتشرة في القاهرة والمحافظات.