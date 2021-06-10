شكرا لقرائتكم خبر عن فحص أكثر من 34 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأن الفرق الطبية القائمة على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة الأم والجنين قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد 34306 سيدة حامل منذ بداية المبادرة.

وأشارت سلام إلي أن المبادرة تستهدف الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين ، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض ، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة ، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين لمنع إنتقالها له ، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل ، مضيفاً إلي أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة ، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم ، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة .

كما صرحت سلام أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص ، وتوافر المستلزمات الطبية بها ، مشددةً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص ، وسرية النتائج ، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية .