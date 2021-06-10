شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 107 آلاف طفل ضمن مبادرة «السمعيات» للأطفال حديثي الولادة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إن محافظة كفرالشيخ تحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة .

وتابعت سلام أن مديرية الشؤون الصحية تتابع عن كثب تنفيذ حملة السمعيات للأطفال حديثي الولادة والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة .

وأضافت سلام أن عدد المواليد خلال الأسبوع الماضي بلغ 1078 طفل وتم سحب عينة الغدة الدرقية لعدد 1234 طفل وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1079 طفل خلال الأسبوع الماضي حيث كانت الحالات 10 حالات خلال المسح السمعي الأول وإنخفض العدد إلى حالتين خلال المسح السمعي الثاني حيث وصل إجمالي الحالات المفحوصة منذ بداية المبادرة إلى 106946 طفل .