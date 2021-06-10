شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يوليو المقبل (التخصصات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، فتح باب التقدم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أعلان الحد الأدنى للقبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من وحدة إدارة وتشغيل المدارس عقب اعتماد واعلان نتائج الشهادة الاعدادية بمختلف المحافظات ، فضلا عن الاعلان عن شروط الالتحاق بكل مدرسة وموعد اجراء اختبارات القبول بها .

وتضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 18 مدرسة فنية متخصصة وهى :

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام

مدرسة اي تك للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة مجموعة فولكس فلجن للتكنولوجيا التطبيقية

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)

التعليم: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يولو المقبل( المدارس والتخصصات)