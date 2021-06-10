- 1/17
- 2/17
- 3/17
- 4/17
- 5/17
- 6/17
- 7/17
- 8/17
- 9/17
- 10/17
- 11/17
- 12/17
- 13/17
- 14/17
- 15/17
- 16/17
- 17/17
شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يوليو المقبل (التخصصات) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، فتح باب التقدم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية شهر يوليو المقبل.
ومن المقرر أعلان الحد الأدنى للقبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من وحدة إدارة وتشغيل المدارس عقب اعتماد واعلان نتائج الشهادة الاعدادية بمختلف المحافظات ، فضلا عن الاعلان عن شروط الالتحاق بكل مدرسة وموعد اجراء اختبارات القبول بها .
وتضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 18 مدرسة فنية متخصصة وهى :
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام
مدرسة اي تك للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات
مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة مجموعة فولكس فلجن للتكنولوجيا التطبيقية