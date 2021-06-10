فك طلاسم العثور على جثة جزار بوجه مُشوه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رجل بوجه مشوه وصل مستشفى قصر العيني العتيق جثة هامدة شكل لغزا محيرا أمام رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة.

فريق من المباحث انتقل إلى مشرحة المستشفى للتعرف على هوية صاحب الجثة، وتبين أنه جزارا مقيم بحي بولاق الدكرور يدعى "أ.ص.".

أثار تشوه بوجه المتوفي شكوك الضباط مع فرضية تعرضه للضرب ليتم تتبع خط سيره وأخر مشاهدات له قبل محطته الأخيرة "المشرحة".

تحريات المباحث نفت وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة حادث سير أثناء قيادة الجزار لدراجته النارية بالطريق بنطاق مركز كرداسة، ما تسبب في إصابته بالوجه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.