٧ سنوات من الإنجازات.. رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

بعث المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة مرور ٧ سنوات على تولي رئاسة البلاد.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الأربعاء، إن البرقية جاء فيها "أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية عمل جاهدا على بناء مصر الحديثة في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا حقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في فترة قصيرة من الزمن أعاد فيها لمصر مكانتها التي تستحقها محليًا وإقليميًا وعالميًا ومازال لا يألوا جهداً في إعادة مصر لمكانتها التي تستحقها في الصدارة".

واختُتمت البرقية بالتمنيات للرئيس السيسي بأن ينعم الله عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد لرفعة الوطن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم من آمال وطموحات وازدهار وتقدم.