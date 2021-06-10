بعد حالة الجدل بسبب حلقة "أم نور".. ماذا قالت ريهام سعيد عن شكل برنامجها وموضوعاتها عقب عودته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد، خلال الأيام الماضية، لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقتها التي عُرضت على شاشة قناة النهار، وما سبقها من برومو تشويقي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي استضافت فيها اليوتيوبر "أم نور"، الشهيرة بمقاطع "الكفتة في غرفة النوم".

وظهرت الإعلامية في الإعلان الترويجي للحلقة، وهي تتحدث من داخل غرفة أم نور، قائلة: "أم نور عاملة حالة، وفيديوهات ورقص دمها خفيف، وبتعمل كفتة حلوة أوي".

وعبر رواد السوشيال ميديا عن استيائهم من هذا الإعلان واستنكروا ظهورها على الشاشة واتهم البعض ريهام سعيد بالإفلاس والفشل في تقديم مادة إعلامية جديدة على الشاشة.

وينشر "الخليج 365"، أبرز ما قالته ريهام سعيد عن فقراتها وضيوفها في لايف لها فور إعلان قناة النهار التعاقد معها مجددًا لتقديم برنامج صبايا الخير على النحو التالي:

- صبايا الخير لن يتغير، سيقدم نفس الخدمات وسيكون بنفس الوطنية، لكن هنخلي بالنا من الموضوعات الجريئة والتي تثير الجدل وهنبعد عن ده ونقدم كل ما هو مفيد.

- نريد أن نصبح برنامجا تنويريًا وكل حاجة بوقت، ولما ربنا أراد أن يرجعنا يبقى أكيد لسبب، والسبب أعتبره رضا من الله لنفيد الناس بأي شكل ".

- قدمنا حلقات كويسة أفادت الناس، وحلقات أخرى أثارت الجدل، وسنحاول أن نكون مفيدين، وكما كنا سنظل برنامجا صادقا لا يقول سوى كلمة الحق وسنعمر البلد ونقدم رسالة قوية وهادفة".

- رسالة الإعلام مسؤولية يجب أن تقدم بأمانة.

- سنحقق كثير من الإنجازات والخدمات ونقدم أقوى حلقات.