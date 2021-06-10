شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد تطوير محوري المشير عامر والسادات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بنطاق منطقة ترعة الزمر بحي العمرانية لما تضمه من محاور مرورية هامة على رأسها محور المشير كمال عامر ( ترعة الزمر سابقاً ) والذي يتم العمل حاليا به في اطار تطوير شبكة الطرق بمحافظة الجيزة، حيث وجه برفع ناتج الأعمال أول بأول ومنع تراكمها لتحسين حركة المارة والمركبات بمحيطه.

كما تابع أعمال تخصيص موقف لسيارات السرفيس وساحة للانتظار أسفل المحور لخدمة أهالى المناطق المحيطة، وشملت الجوله المرور على أعمال تطوير شارع خاتم المرسلين ومحور محمد أنور السادات ( ترسا سابقاً، موجهاً برفع أي مخلفات بمحيط مناطق الأعمال والإنتهاء من أعمال الأرصفة والبلدورات والجزر الوسطى والأسوار قبل وضع الطبقة السطحية ومشددا على جودة الأعمال وتنفيذها وفق أعلي المعايير وتلافي أي ملاحظات وسرعة الإنتهاء من أعمال دهان العقارات على جانبى أعمال التطوير ورصف وتطوير الشوارع الجانبية.

وخلال الجولة حرص على تفقد أحد الجراجات التي أعيد فتحها ناصية ( ماجد هنيدى ) مع خاتم المرسلين وشدد على رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لعمل تلك الجراجات كما أستمع المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين ووجه بسرعة البت بها.

وبحث المسارات المرورية أسفل كوبرى ترسا موجهاً بتوفير ساحات إنتظار وموقف للسرفيس مناسبين لحجم الحركة المرورية بمحيطه لتلافى التكدسات.