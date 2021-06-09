شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب: نصل إلى المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن بدء إنتاج لقاح سينوفاك في مصر أمر في غاية الأهمية، موضحا أن العالم حاليا أنتج أكثر من 2 مليار جرعة من لقاحات كورونا، والدول تتنافس على توفير اللقاح لمواطنيها.

وأضاف محمد عز العرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن»: «تصنيع لقاح كورونا في مصر بنفس مواصفات تصنيع اللقاح في الصين أمر في غاية الأهمية».

وتابع محمد عز العرب: «تصنيع اللقاح يوفر الجرعات للمصريين ومصر ستكون مصدرا إقليميا لتصدير لقاح سينوفاك لدول أفريقيا».

وأكمل محمد عز العرب: «إمكانات فاكسيرا ضخمة سواء كانت بنية تحتية وخبرات بشرية، ومصر قادرة على إنتاج 40 مليون جرعة خلال عام 2021».