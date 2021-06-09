شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يشكر طلاب «التربية»: شاركوا في محو أمية ٨٥٣ شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الأربعاء، الشكر لطلاب كلية التربية، مثمنا دورهم في محو أمية ٨٥٣ دارساً خلال شهر أبريل، من قرى ومراكز المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالقضاء نهائيا على الأمية بمصر.

وأشار الدكتور خالد عمران عميد الكلية، إلى أن طلاب كلية التربية كان لهم الدور الأكبر بين طلاب الجامعة، من منطلق احساسهم بأهمية محو أمية أهاليهم، موضحا أن إدارة الجامعة حددت محو أمية ٤ أفراد كشرط أساسي لتخرج طلاب كليات الجامعة، كما خصصت مكافأة مالية لكل طالب يتمكن من محو أمية شخص، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية.

الجدير بالذكر أن المبادرة تمت تحت إشراف الدكتور عماد صموائيل وكيلة الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، كما ضمت قائمة الطلاب الأكثر إنجازا في محو الأمية بالجامعة بدورة أبريل 2021، كل من الطالب كيرلس لطفي جرجس مسعود (14) ناجحًا، الطالبة نجلاء محمود السيد حسن (14) ناجحًا، الطالبة كاترين بخيت شحاته بباوي (13) ناجحًا، الطالبة هبة جمال محمد فراج (13) ناجحًا، الطالبة برنسيسة السيد غلاب (12) ناجحًا، الطالب عبدالعزيز حمزة أحمد محمد (12) ناجحًا، الطالبة وفاء عبدالصبور على أحمد (12) ناجحًا، الطالبة إيمان على زين العابدين محمد (10) ناجحًا، الطالبة أية أحمد خضيري محمد (9) ناجحًا، الطالبة سحر عنتر بدري شحاته (8) ناجحا، الطالبة شروق محمد أحمد عبدالله (8) ناجحًا، الطالبة نسرين محروس حمدان عبدالرحيم (8) ناجحًا.