شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ينفي ارتفاع أسعار اللحوم: الطازجة بـ85 جنيهًا والمجمدة بـ65 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع أسعار اللحوم في منافذ التموين، مؤكدا أنها مستقرة عند 65 جنيها لكيلو اللحوم المجمدة و85 جنيها للحوم الطازجة، وفيما يتعلق بالدواجن، شدد على أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 97%.

وحول إضافة المواليد للتموين، توقع المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، الأربعاء، إضافة مليون إلى ثلاثة ملايين لم يضافوا من 2005 على التموين خلال الموازنة القادمة «اللي قادر يستحمل معانا يستحمل»، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت السبب وراء تأجيل إضافة المواليد بعد توجيه 14 مليار جنيه لوزارة الصحة بسبب جائحة كورونا.

وأشار وزير التموين إلى أن ديوان عام الوزارة سيتم نقله إلى العاصمة الإدارية، ونظام العمل سيختلف تماما عما هو موجود حاليا بسبب بناء العاصمة، التي أنشئت على غرار أحدث المدن العالمية، مضيفا أن العاصمة الإدارية تُعد نقلة موضوعية هائلة وليست تطويرا تدريجيا.

ولفت إلى أن هناك خلية نحل تعمل حاليا لرفع كفاءة الخدمة بالوزارة لكي يتم تقديم خدمة متميزة للمواطن، متابعا أنه تم تحويل العمل في وزارة التموين إلى النظام الرقمي.

وحول توقيت انتقال الديوان، قال إنه لم يتم إصدار قرار رسمي حتى الآن لكن لو حدث سيتم الانتقال في الربع الأخير من العام الجاري.

وبشأن القدرة التخزينية لصوامع القمح، أوضح أنه في عام 2014 كان حجم التخزين للقمح 1.4 مليون طن قبل أن يرتفع حاليا إلى 3.4 مليون طن قدرة تخزينية في الصوامع خلال السبع سنوات، مضيفا أن الصوامع تحمي القمح من التسوس والقوارض.

ونوه بأن هناك 10 ملايين طن من القمح يتم استهلاكها سنويا، مشيرا إلى أن هناك خطة لإنشاء صوامع قمح في توشكى بعد زراعة مليون فدان قمح خلال ثلاث سنوات لإنتاج 3 ملايين طن. وأضاف أن التموين حصلت على محصول من توشكى قدره 250 ألف طن قمح.

وتابع أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 أشهر ونصف.

وأردف أن الدولة تستورد طن القمح بـ878 دولارا مقابل 725 للإدرب من المزراعين، مضيفا أنه تم شراء القمح من الفلاحين بـ15 مليار جنيه، فيما يستفيد حوالي 71 مليون مواطن من الخبز على بطاقة التموين.

وكشف أن مصر لديها اكتفاء ذاتي بأكثر من 85% من السكر، وخلال العام المقبل سيكون لدينا اكتفاء ذاتي كامل، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر من أهم الدول المصدرة للبطاطس.

وأعلن أنه بداية من 1 يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى لراتب المواطن إلى 2400 جنيه حتى يتسنى له الحصول على بطاقات التموين الجديدة، مؤكدا أنه سيتم استخراج بطاقة تموين للفئات الأكثر احتياجا.