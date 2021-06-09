شكرا لقرائتكم خبر عن سيد خليفة: ما شهده قطاع الزراعة في عهد السيسي لم يحدث منذ عصر الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث في قطاع الزراعة خلال الـ7 سنوات الماضية، لم يحدث منذ عهد الفراعنة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالاهتمام بهذا القطاع باعتباره «أمن قومي».

وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الغذاء هو الأساس في البقاء والاستمرار، لذلك من الضروري الاهتمام بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن كلما حققت مصر أمنًا غدائيًا، حصنت نفسها، وحسنت اقتصادها.

واستكمل حديثه بأن مصر نجحت في توفير الأمن الغذائي، ولم تتأثر خلال جائحة فيروس كورونا، والمشروعات الغذائية ساهمت في تقليل الفجوة الغذائية، موضحًا أن 4.7 % نسبة الأمن الغذائي الآن بعد أن كانت 17% في عام 2017.

وتابع نقيب الزراعيين أن المشروعات الزراعية المتعددة توفر فرص عمل كثيرة، والرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف زراعة 4 ملايين فدان، بينما إجمالي ما تم زراعته في مصر منذ عهد الفراعنة وحتى تولي الرئيس السيسي، الحكم هو 2.2 مليون فدان، مشيرًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة هو رئة مصر الجديدة للأمن الغذائي.

واستطرد أن 2.2 مليون فدان مستهدف زراعتها من مشروع الدلتا الجديدة، بينما تم استرزاع 200 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والذي وفر 207 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن 400 ألف فدان هو حجم التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفًا «الرئيس السيسي طلب تطوير الرؤية لمشروع توشكى بعد حل السلبيات الموجودة فيه، ويعتمد على بيانات علمية مدققة».

وواصل سيد خليفة أن المستهدف من مشروع توشكى الجديدة هو 485 ألف فدان يصل إلى مليون فدان، ويوفر 25% من استيراد مصر للقمح من الخارج، بينما خلال عامين سيتم زراعة الـ485 ألف فدان المستهدفة، مؤكدًا أن مشروع توشكى لديه ميزة في زراعة القمح بسبب تنوع المناخ، في حين أن التكلفة المبدئية لمشروع الدلتا الجديدة 300 مليار جنيه.