شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شوارع حي ميت علوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأربعاء، الأعمال الجارية بحي ميت علوان بشرق مدينة كفر الشيخ في رصف الطرق الداخلية بالانترلوك ،بعد الانتهاء من أعمال المياه والكهرباء.

وقال المحافظ إنه تابع رصف حي ميت علوان بصفته من الأحياء المهمة بالمحافظة، ولم يأخذ حظه من التطوير والتغيير طوال السنوات الماضية، ولكن الدولة اهتمت بتطوير الأحياء غير المخططة، ليشمل الحي التطوير من خلال انشاء بنية تحتية ورفع كفاءة الكهرباء، وجار الرصف بالانترلوك للشوارع الداخلية، وخلال أيام سيتم البدء في رصف الشوارع الخارجية للحي بالأسفلت.