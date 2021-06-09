شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات: على البنت أن تفرق بين العلاقة بالأب والزوج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مايكل بشاي، لايف كوتش، إن البنت قد ترى أن الاهتمام بها يتمثل في معرفة كل تفاصيل حياتها، معقبة: «هي اتعلمت أن الأب بيدخل في كل التفاصيل، ومفيش مساحة شخصية، وفي حال عدم وجود هذا الأمر في العلاقة، ترى أن هناك شيئًا خاطئًا».

وتابع «بشاي»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن البنت عليها أن تفرق ما بين علاقتها بوالدها، وعلاقتها بالشخص الذي ستتزوجه معقبًا: «ما ينفعش آخد نفس الفكر اللي اتربيت بيه، وأروح أفتح بيه بيت».

وأضاف أن الرجل عليه ان يكون حماية وسندًا وأن يحتوي المرأة، معقبًا: «الرجولة لازم تكون طبع في التعامل، وليس في الجسم فقط».