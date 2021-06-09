شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغذية يكشف مفاجأة عن فوائد تناول الخرشوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رحيم، خبير التغذية العلاجية، إن جلسة PCS من الضروري أن تجرى ثلاث مرات في الأسبوع، والجلسة الواحدة تأخذ نصف ساعة، لكي نحصل على نتيجة فعالة، معقبًا: «كأنك بتشرب فنجان قهوة».

وتابع «رحيم»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تقنية الميزوتشوك هي الفيرجن الأقوى والأحدث من تقنية الميزوثيربي التي تعتمد على حقن مواد معينة لإذابة الدهون، وهي فعالة بصورة كبيرة في خفض الوزن.

ولفت إلى أن الخرشوف يصرف الدهون من الجسم بسرعة شديدة، وتظهر النتيجة في عدة أيام بدلاً من أسابيع، كما أن الخرشوف يعمل على شد الجلد، وهذا الأمر لا يتوفر في الكثير من المواد.