شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتي يحسم الجدل حول أحقية الزوجة في قائمة المنقولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لابد أن يكون هناك تكافؤ بين الزوج والزوجة، مؤكدًا أن مبدأ التكافل مهم في أشياء كثيرة، حتى تصبح العشرة طيبة بين الاثنين.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن قائمة المنقولات الزوجية لها أصل شرعي لتوثيق حق الزوجة، والحفاظ على حقوقها، لافتاً إلى أن أول قائمة كتبت في مصر كانت عام 1160 ميلاديًا.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن قائمة المنقولات الزوجية هي حق للزوجة وأمانة عند الزوج.