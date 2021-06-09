شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات: المرأة في حاجة لرجل متسلط لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مايكل بشاي، لايف كوتش، إن التسلط ليس صفة ذكورية، ولكن بعض الرجال والسيدات لديهم هذه الصفة، وهذا الأمر من الممكن أن يكون بطريقة مباشرة من خلال إصدار الأوامر، والبعض يكون متسلطًا بشكل ناعم.

وتابع «بشاي»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المرأة قد تكون في حاجة إلى شخص متسلط، لكي تشعر بالاهتمام.

وأضاف: «في ستات بتكون عايزة واحد يهتم بها، ويسأل عليها باستمرار، ولو معملش كده يبقى ما عندوش رجولة، الستات دي بتعلم الراجل إزاي يتسلط عليها».