شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر، مساء الاربعاء، 9 يونيو 2021، انخفاضا طفيفا بقيمة 2 جنيه بسبب حالة التذبذب التي يعانى منها الذهب في الأسواق والبورصات العالمية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الأربعاء، 927 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 811 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، 695 جنيها، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21» 6488 جنيها.

كما شهد سعر الذهب عالميا انخفاضا طفيفا، ضمن حالة التأرجح بين الصعود والهبوط بسبب تخوف المستثمرين من المجازفه بالبيع أو الشراء قبل صدور بيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين ومدى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى لتقليص الدعم الاقتصادى من عدمه وكذلك مؤشرات السياسة النقدية من البنك المركزى الأوروبى والتى سيتم الاعلان عنها غدا الخميس .

وشهدت التداولات مساء اليوم الأربعاء، انخفاض العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.01%، رغم انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.05%

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، 9 يونيو، 833.37 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،889.00 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 925 إلى 927 عيار 22 848 إلى 850 عيار 21 809 إلى 811 عيار 18 693 إلى 695 عيار 14 539 إلى 541 عيار 12 462 إلى 463 الاونصة 28754 إلى 29825 الجنيه الذهب 6472 إلى 6488 الكيلو 924571 إلى 926857

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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