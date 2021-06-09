شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور : لابد أن يصرف الزوج على زوجته غذاءً وكساءً ودواءً وسكنًا حتى إذا كانت أغنى من الرجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن ترتيب المقاصد هو الحفاظ على الشريعة والدين والعرض والمال، لافتًا إلى أن الحفاظ على العرض جاء قبل المال.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن العقود لدينا كلمات وألفاظ ومنها نكاح الزواج، وهذه الألفاظ مهمة جدا، ولكن لابد من توثيقها بوجود شهود لحفظ الحقوق.

وأوضح أننا نريد الحفاظ على حقوق بناتنا والرجل يمضي على قائمة المنقولات الزوجية حتى لا يظلم نفسه، أو يظلم المرأة التي تعيش معه.

وأكد أن المرأة لها حقوق مالية ومعنوية، منها الشبكة، وحق المهر، حتى نبين قيمة تلك المرأة التي لا تقدر بمال، ولابد أن يصرف الزوج على زوجته غذاءً وكساءً ودواءً وسكنًا، حتى إذا كانت أغنى من الرجل.