شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يكشف عن مشروعات النقل في خطة 2030 (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن المشروعات المستقبلية التي تنفذها الوزارة في إطار رؤية مصر 2030.

وقال «الوزير» خلال الاجتماع الأول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية، الأربعاء، إنه في مجال مشروعات الطرق والكبارى يتم تنفيذ المشروعات بتمويل وطنى وبواسطة شركات وطنية مصرية.

وفيما يتعلق بمشروعات الوزارة المنفذة بشراكة إنجليزية، أشار الوزير إلى مشروعي إنشاء خطى مونوريل العاصمة و٦ أكتوبر ومشروع توريد عدد ٥٠ جرارا جديدا وإعادة تأهيل عدد ٥٠ جرارا، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مشروعات قطاعات النقل ومنها مشروعات السكك الحديدية المطروحة للاستثمار مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشى ومدينة 6 أكتوبر، ومشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بلبيس/العاشر من رمضان/الروبيكي، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للاستثمار في الهيئة القومية للأنفاق ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق.

وأشار إلى مشروعات مجال النقل البحري المطروحة للاستثمار ومنها مشروعات الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية والدخيلة مثل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات (رصيف 100) بميناء الدخيلة وإدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة في المنطقة ما بين رصيف 92 ورصيف ميدتاب.

وفي مشروعات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، استعرض الوزير عدد من المشروعات مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات- بضائع عامة) سفاجا موضحا مشروعات هيئة ميناء دمياط مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعدة الأغراض خلف الحاجز الغربى، وكذلك مشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية المطروحة للاستثمار مثل مشروع إنشاء المركز اللوجستى على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

وفيما يتعلق بمشروعات النقل النهري أشار الوزير إلى المشروعات المطروحة للاستثمار وهي إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ النهرية الجديدة بنظام الترخيص بالانتفاع ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء دندرة النهرى بمحافظة قنا ومشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء المنشأة النهرى بمحافظة سوهاج .