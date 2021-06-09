شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد المنطقة الصناعية شرق النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية بعددٍ من المصانع، بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل، رافق المحافظ خلال الجولة، المهندسة شدي إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).



أشاد المحافظ، بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذي تنفذه الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، للعمل على رفع كفاءة العنصر البشري كأحد مقومات النجاح، وتمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر للمشاركة في صنع القرار، لافتا إلى أن التدريب يأتي في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني، مؤكداً متابعته الشخصية للبرنامج التدريبي الخاص بهم، وحرصه على مرافقتهم له في جولاته الميدانية لصقل خبراتهم بالعمل التنفيذي على أرض الواقع.

أكد محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها، ومستوياتها في خدمة الاستثمار في أي مكان، طالما يتسم المستثمر بالجدية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، كما تقدم الحكومة المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

شملت جولة المحافظ تفقد، موقع برك الأكسدة، حيث كان المحافظ وجه بالبدء في إجراءات الطرح الخاصة بإنشاء محطة صرف معالج صناعي بمنطقة وادي بعثران، للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة، ولمعالجة المياه واستغلالها في زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة، حيث تضم بحيرات الأكسدة 3 بحيرات على مساحة 72 فدانا.

كما تابع المحافظ، سير العمل بمشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية، بحضور اللواء عماد ربيع رئيس الإدارة المركزية لتنمية شمال الصعيد بالهيئة، ويتكون المشروع من 12 عنبرا للتربية، وجرى تشغيله على 3 مراحل، المرحلة الأولى تضم 4 عنابر بإجمالي 50 ألف طائر، كتشغيل تجريبي للمشروع، ثم يليها باقي المراحل، وقد تم توقيع عقد اتفاق مع هيئة التنمية الصناعية، بهدف تحقيق اقصى إنتاجية ممكنة منه، وتعظيم الاستفادة وخلق فرص عمل جديدة لتشغيل مواطني المحافظة.

كما تفقد المحافظ خلال جولته بالمنطقة الصناعية، مجمع صناعات مصر الخير للمنسوجات، الذي تديره شركة جيزة لتنمية الصعيد، وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، حيث يقام المصنع على مساحة 6400 متر بالإضافة إلى 600 متر مبانى خدمية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ما يقرب من 20 ألف قطعة يومياً يتم تصديرها للخارج.

وتابع المحافظ العمل داخل الشركة المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية، وشركة بافلي وود للأثاث والعمارة الداخلية، حيث أكد حرص المحافظة على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل كافة المشكلات، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى.