شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يُكرم وفد صندوق التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأربعاء، وفد صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، في ختام التدريب الخاص برؤساء الادارات ومسؤولي القروض بالوحدات القروية، والذي استمر على مدار يومين، بحضور أحمد الهامي المدير العام التنفيذي للصندوق بوزارة التنمية المحلية، وفاء فداوى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

أكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع المبادرات والمشروعات، التي تسهم في توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتى المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة من صندوق التنمية المحلية على مدار 4 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

أوضحت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة أن التدريب تضمن شرحا لما تضمنه الكتاب الدوري 112 والتعريف بنشاط الصندوق والجدولة وانشاء الملف وغيره من الموضوعات الهامه، وذلك في اطار التعاون المثمر بين محافظه المنيا وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لتمويل العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر