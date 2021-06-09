شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يُكرم وفد صندوق التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأربعاء، وفد صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، في ختام التدريب الخاص برؤساء الادارات ومسؤولي القروض بالوحدات القروية، والذي استمر على مدار يومين، بحضور أحمد الهامي المدير العام التنفيذي للصندوق بوزارة التنمية المحلية، وفاء فداوى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.
أكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع المبادرات والمشروعات، التي تسهم في توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتى المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة من صندوق التنمية المحلية على مدار 4 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.
أوضحت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة أن التدريب تضمن شرحا لما تضمنه الكتاب الدوري 112 والتعريف بنشاط الصندوق والجدولة وانشاء الملف وغيره من الموضوعات الهامه، وذلك في اطار التعاون المثمر بين محافظه المنيا وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لتمويل العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر