شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ملء «البابل شيت» إلزامي وليس اختياريًا في امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد بالطريقتين إلكترونيًا باستخدام التابلت وورقيًا بإتاحة ورقة أسئلة مطبوعة داخل اللجان المدرسية وهي الـ «بابل شيت»، مشددًا على أن الإجابة يجب أن تتم على الـ «بابل شيت» ثم رصد الإجابات على التابلت؛ لضمان وجود نسخة إضافية من الإجابات حال حدوث أي مشكلات تقنية مفاجئة أو انقطاع الكهرباء.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية«TEN»، اليوم الأربعاء، أن ملء «البابل شيت» إلزامي وليس اختياريا، بينما ملء امتحان التابلت اختياري، ولكنه زيادة تأمين للطالب حال تعذر قراءة البابل شيت.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه حال كتابة الطالب إجابتين مختلفتين على التابلت والبابل شيت، سيتم الاعتداد بالأصل وهو «البابل شيت»، ولكن اللجوء للتابلت سيكون حال تعذر قراءة الإجابة بـ «البابل شيت» مستنكرًا التسابق بين المواقع الصحفية على الانفراد والعناوين البراقة الذي يثير اللغط ويسبب مشكلة كبيرة، مناشدًا أولياء الأمور بالعودة للمصادر الرسمية للأخبار المتمثلة في صفحة الوزارة وصفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.