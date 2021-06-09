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مستشار رئيس الوزراء: نقل من 50 لـ 60 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه سيتم نقل من 50 لـ 60 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة، و33 وزارة.

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أنه سيتم نقل دواوين الوزارات فقط إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه لن يتم نقل موظفي الوزارات الذين يتعاملون يوميًا مع المواطنين، وسيتم نقلهم عندما تحول الخدمات إلكترونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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