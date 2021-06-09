وزير الآثار: تحالف كندي إنجليزي لتنفيذ استراتيجية إعلامية للترويج للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تعاقد الوزارة مع شركة كندية إنجليزية لإعداد استراتيجية إعلامية للدعاية السياحية المصرية فى جميع دول العالم، مؤكدا على أن سيتم استلام هذه الاستراتيجية في الأول من يوليو المقبل.

جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، و النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.

وأكد أن هذه الاستراتيجية لها مؤشر جيد بشأن الدعاية السياحية للدولة المصرية، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وافقت علي تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال حملة ترويجية دولية للسياحة لمدة 3 سنوات بتكلفة 30 مليون دولار في العام الواحد بواقع 90 مليون دولار.

ونوه إلى أن دخل القطاع كان قليل للغاية، ومن ثم تم وضع خطة للتطوير ورفع الأسعار بما يخدم عملية التطوير، وبلغ حجم الدخل نحو 250 مليون جنيه"، متابعا:"بعد انتشار فيروس كورونا بقينا بنستلف المرتبات من وزير المالية، والدخل دلوقتي يصل لـ 45 مليون جنيه".

ولفت إلي أنه رغم ذلك إلا أن الحكومة اجتهدت في عمل فعاليات أثرية جديدة، وتم افتتاح العديد من الاكتشافات الأثرية على مدار الفترة الماضية.

واستعرض الافتتاحات الأثرية التي تمت بمختلف المحافظات المصرية، وتضمنت العديد من الصور للعاملين الذين شاركوا فى الافتتاحات والاكتشافات الأثرية المختلفة والتي تضمنت العديد منهم مرتديا الجلباب قائلا:" الجلاليب في الأقصر هي اللي رجّت العالم فى الاكتشافات الآثرية، وشرف لي أن أكون منهم".