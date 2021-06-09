بعد قبولها في القرى.. ما الإجراءات المنظمة لطلبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى باستثناء التعدي على أراضي الدولة.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هذا القرار لا يطبق على طلبات التصالح في المدن والتي تسير وفقا لنصوص قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

وبالنسبة لطلبات التصالح المقدمة في المدن على مستوى المحافظات، قال إنه يجرى حاليا ومنذ انتهاء مهلة تقديم الطلبات نهاية مارس الماضي، فحص الطلبات قبل إصدار قرار البت فيها.

كانت الحكومة أغلقت باب تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يوم 31 مارس الماضي، بعد مد المهلة أكثر من مرة، وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأوضح متحدث الوزارة، أن اللجان الفنية المعنية والمشكلة طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء تفحص حاليا الملفات المقدمة من المواطنين.

وأضاف متحدث التمية المحلية، أنه يتم تنظيم زيارات ميدانية لعمل المطابقة مع الرسومات الهندسية المقدمة من طالبي التصالح.

ووفق نصوص القانون، عقب انتهاء اللحان المشكلة من فحص الطلبات سيتم إصدار قرار نهائي بالبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.

وفي حالة القبول سيتعين على المواطن استكمال الإجراءات وسداد باقي قيمة المخالفة.

وفي حالة الرفض، أجاز القانون إمكانية التظلم على قرار اللجنة.