لفتح أسواق جديدة.. "السياحة" تطلق فيلمًا ترويجيا للحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إطلاق فيلم ترويجي لحملة "إيكو إيجيبت" التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة البحرية ورفع الوعي البيئي، وفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية المستدامة في مصر.

وكشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، عن تلقيه خطابا من عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشأت والأنشطة السياحية، يفيد بأنه في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي في 25 يونيو الجاري، ستطلق مصر أول حملة عالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر "إيكو إيجيبت" وذلك بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارات البيئة والسياحة والطيران وغرفتي الفنادق والغوص.

وأوضح عاقل، أن الحملة الترويجية تأتي ضمن الحملة القومية للسياحة البيئية التي تهدف للوصول إلى أعلى مستوى للحفاظ على الثروات الطبيعية لبيئة البحر الأحمر التي تمثل أهمية كبيرة للقطاع الفندقي في مصر، علاوة على الأهمية التسويقية لتعزيز المنتج السياحي المصري وفتح أسواق جديدة حيث يشارك بها جميع المنظمات العالمية المعنية وكبرى شركات السياحة في العالم.

وأشار إلى أن الفيديوهات المرتبطة بالحملة سيتم عرضها بالميادين العامة وصالات المطارات والحافلات السياحية، وكبرى شركات الطيران الوطنية والفنادق، مطالبا كافة المنشأت الفندقية بعرض الفيلم الترويجي من خلال شاشات بجميع مرافق الفندق وقنوات التلفاز بغرف الإقامة وصالات الاستقبال.