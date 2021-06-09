وزير السياحة: "بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس وبردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف وزير السياحة والآثار خالد العناني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض نقل المومياوات الملكية، قبل تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة\ن بجوار متحف الحضارة.

وقال العناني، إن الرئيس السيسي أصدر تعليماته بعدم نقل المومياوات في ظل الحالة التي كانت عليها البحيرة، المجاورة لمتحف الحضارة، مشيرة إلى أنها كانت سيئة وليست على المستوى المطلوب.

ولفت وزير السياحة إلي أنه تم التوافق على أن يتم تطوير منطقة عين الصيرة، بجانب منطقة ميدان التحرير، وجميع مؤسسات الدولة المصرية تعاونت من أجل ظهور هذا المشهد العالمي الذي جمع المصريين أكثر من فترة وصولنا لكأس العالم.

وأشار إلى أن كل ما يحدث من إنجازات وتطوير بقطاعي السياحة والآثار، يكون بتوجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمويل مباشر من الدولة المصرية، دون أن تدفع الوزارة مليما واحدا.

جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، و النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.

ولفت وزير السياحة والآثار إلي أنه في اللقاءات المستمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجأ بكم المشروعات التى يعرضها الرئيس السيسي عليه، ويوجه له العديد من الأسئلة بشأنها" قائلا:" بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس السيسي، وبردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج".

وأكد أنه رغم كل هذه الجهود لا يعني أن "الوضع تمام"، لأننا لا يزال أمامنا الكثير بشأن متاحف متوقفة بالمنيا والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، مشيرا إلى أن ما حدث أولويات ولكن لا يزال العمل قائم من أجل الوصول للأفضل فى قطاعي السياحة والآثار.