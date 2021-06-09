نشرة الحوادث.. جريمة قتل بسبب "فردة شراب" وأسرة نور الشريف تُقاضي "لابوار"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

40 طن برتقال وعنب تصدير.. خسائر فادحة بحريق محطة حاصلات البحيرة

كشفت المعاينة الأولية لموقع حريق محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على الطريق الصحراوي بالبحيرة تلف 47 حاوية (كونتينر) حمولة 40 طن برتقال وعنب معد للتصدير.

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ضرب حتى الموت.. قصة جريمة قتل بسبب "فردة شراب" في كفر الشيخ

ضمن العديد من ملفات القضايا التي تنظرها محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى"، جريمة قتل متهم فيها فلاح يقيم بقرية الإصلاح قبلي التابعة لمركز فوه، بقتل زوجته بعد تعديه عليها بالضرب حتى الموت.

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"دماء على الأوسطي".. حالتا وفاة ومصاب في حادث تصادم بالبدرشين

لقي مهندس وسائق مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الأوسطي.

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نفوق 35 رأس ماشية في حريق مزرعة نخيل بالوادي الجديد

تسبب حريق شب بمزرعة نخيل، بمركز الخارجة في الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في نفوق 35 رأس ماشية وتفحم أعدادًا كبيرة من النخيل والزراعات المختلفة.

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إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة في ترعة، بطريق "كفر الور - أبو زيد" بشبين القناطر في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي، وتولت النيابة التحقيق.

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بالصور.. تصدع 10 منازل بسبب التنقيب عن الآثار ببنها

عاينت لجنة برئاسة المحاسب حسام عبده الرفاعي، رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لبنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، موقع 10 عقارات تصدعت بسبب بأعمال الحفر والتنقيب أسفلها بمنطقة الجراب ببطا.

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مزقه بالطعنات أمام المارة.. حبس قاتل إمام مسجد بالدقهلية 4 أيام

قررت نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل وليد عمر عزالدين، إمام وخطيب بالأوقاف، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرحت بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثة.

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حاول اغتصاب ابنة خالته فقطعت عضوه الذكري.. المؤبد لعامل في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد ٢٥ عامًا، لاتهامه بمحاولة اغتصاب ابنة خالته تحت تهديد السلاح.

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أسرة نور الشريف تقاضي "لابوار" بسبب "عائلة الحج متولي".. والجلسة 16 يونيو

تنظر المحكمة الاقتصادية، بجلسة 16 يونيو المقبل دعوى قضائية أقامها المحامي حسام لطفي، وكيلًا عن ورثة الفنان نور الشريف ضد محلات "لابوار" لاستخدامهم مشهد لمورثهم في مسلسل "عائلة الحاج متولي" موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم.

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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لـ 22 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 22 يونيو للمرافعة

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6 سبتمبر.. الحكم على 5 متهمين في قضية "خلية متفجرات الساحل"

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، في القضية المعروفة "بخلية متفجرات الساحل"، لجلسة 6 سبتمبر، للنطق بالحكم.

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14 يوليو.. الحكم في طعون إدراج العليمي وشعث و11 آخرين على قائمة الإرهاب

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في طعن 13 متهمًا بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل"، إلي جلسة 14 يوليو للحكم.

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