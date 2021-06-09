قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 15 ألف لتر سولار داخل مخزن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 15 ألف لتر سولار داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة.

وردت معلومات لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة مفادها وجود مخزن ملك أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المطرية يقوم بتجميع كمية من السولار.

أكدت التحريات صحة المعلومات وتم استهداف المخزن المشار إليه وضُبط بداخله حوالي 15 تنك حديد أحجام مختلفة بإجمالي 15 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء، كما أمكن ضبط المدير المسئول عن المخزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط مالك المخزن.. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش التجاري.