شكرا لقرائتكم خبر عن المسؤول عن إنشاء مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: نعمل بـ3 دوريات لإنهاء العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامجه الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتحديد من داخل قاعة مجلس النواب.

فيما قال المهندس أحمد محمود المسؤول عن إنشاء مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، نعمل في المشروع بـ 3 ورديات لإنهاء العمل، مضيفا أن الوردية تستوعب أكثر من 4 آلاف عامل.

وتابع محمود، نعمل منذ عامين في هذا المشروع العملاق على مساحة 26 فدانا، لافتا إلى أننا نبني المبني الرئيسي للبرلمان ومباني ملحقة للخدمات بالإضافة للخدمات الأساسية للمجلس.

وأكد أنه يتم العمل على إنشاء متحف داخل مقر المجلس، لافتا إلى أن التصميمات المنفذة في المشروع على مستوى عال.