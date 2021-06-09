شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان: الملء الأحادي لـ«سد النهضة» دون اتفاق يُضر بالأمن المائي لدولتي المصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بمكتبه، الأربعاء، وزيري الخارجية والري المصريان سامح شكرى، والدكتور محمد عبدالعاطي، بحضور وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي ووزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس وسفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السفير حسام عيسى.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء موضوع الملء الأحادي الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول التشغيل وتبادل المعلومات والذي يضر بالمصالح والأمن المائي لدول المصب السودان ومصر.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف عمل آلية التنسيق على المستوى الفني ودعم المسار الافريقي للاتفاق بين الدول الثلاثة قبل الملء.