شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس : إقامة محطة إطفاء حريق بمدينة الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أنه إستكمالآ لمسيرة إنجازات الجامعة وحرصآ من على تأمين وسلامة طلاب المدن الجامعية تم استلام محطة إطفاء الحريق ومقرها المدينة الجامعية للطلبة.



وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم إجراء تجربة تشغيل لمحطة إطفاء الحريق من الشركة المنفذة للأعمال بإشراف هدى فرج أمين عام الجامعة، كما تم إجراء التجربة التشغيلية لجنة الاستلام المبدئى برئاسة الدكتور باسم الهادى السعيد، والدكتور تامر نبيل محمود، بكلية الهندسة، ومن الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالجامعة، المهندسة هبة إمام أحمد، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالجامعة، والمهندس عادل ألبير، مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة أمل شكرى، مدير إدارة المتابعة، والمهندس محمد سعد، رئيس القسم المدنى، والمهندسة شيماء عماد الدين، رئيس قسم الميكانيكا، والمهندسة إسراء سالم محمود، مهندسة ميكانيكا بالإدارة الهندسية.