شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة جنوب سيناء يلتقي المجموعة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع المجموعة الاقتصادية بالمحافظة، بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، وعدد من مديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة، وتم بحث آخر موقف للخطة الاستثمارية قبل انتهاء السنة المالية وموقف الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم.

كما بحث آخر موقف للصرف بالموازنة وموقف المشاريع الحيوية للانتهاء منها مثل السوق الحضارى والمشاريع المتعلقة بجهاز التعمير وشركة المياه وشركة الكهرباء والتجهيز للافتتاحات في نهاية يونيو ٢٠٢١ وموقف البيوت البدوية مع العشوائيات.