شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية يتسلم مهام عمله رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية المنتخب، أولى مهام عمله اليوم الأربعاء، بعقد عدة لقاءات مع موظفي الكاتدرائية الأسقفية وبعض مؤسسات الخدمة الاجتماعية التابعة للكنيسة حيث اطلع على تقارير العمل، مؤكدًا رغبته في استمرار العمل مع الجميع بنفس الكفاءة والفاعلية.

وجدد المطران الجديد، شكره لكل من هنأه بتولي رئاسة الكنيسة، مؤكدًا أن التهاني أثلجت صدره، مضيفًا: شعرت بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي وبالدور الذي تلعبه الكنيسة في المجتمع مما يحمسني لبذل المزيد من الجهد.

وشكر رئيس الأساقفة، السفير الأمريكي جوناثان كوهين، ونيكولاس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، والمطران كريكور كوسا من طائفة الأرمن الكاثوليك، والأنبا دانيال أسقف الكنيسة الكاثوليكية بالإسماعيلية نيابة عن الأنبا إبراهيم إسحق والأنبا إكليمندس نيابة عن البابا تواضروس الثانى، والأنبا أرميا مدير المركز الثقافى القبطى والأب أنطوان توفيق نيابة عن مطران اللاتين المونسنيور كلاوديو لوراتي، والنواب على حضورهم للتهنئة بالمنصب الجديد.

كما شكر رؤساء الأساقفة الذين تكبدوا عناء السفر وسط هذه الظروف الصعبة بينهم جوسيا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم وجاستن بادى رئيس أساقفة جنوب السودان ورئيس اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية، وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان وفولى بيتش رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الأنجليكانية بأمريكا الشمالية.

كان المطران سامي فوزي، أكد في خطاب تنصيبه أمس أن الكنيسة تقدم خدمة اجتماعية وتعليمية وطبية وثقافية، تخدم المجتمع بكل أطيافه بلا تمييز على أساس جنس أو طائفة أو دين، مؤكدا: سوف تستمر الكنيسة في دعم الفقراء والمعوزين والمهمشين وذوي الهمم وتهتم بشكل خاص باللاجئين من خلال مؤسسة الرعاية الأسقفية، التي تضع نصب عينيها تنمية المجتمع وبنائه لينهض بسواعد أبنائه وبناته ويحقق الرخاء لأفراد المجتمع.