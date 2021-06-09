شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة المياه والصرف يتابعان خطة تنفيذ المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمكتبة اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى يرافقة المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والاستثمار العقارى بشركة المقاولون العرب والمهندس سمير عبد العظيم رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء والمهندسه حنان عمر رئيس قطاع الشركة القابضة للمياة حيث تناول اللقاء مناقشة خطة تنفيذ جميع المشروعات القومية والخدمية من مياة شرب وصرف حي والتي تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذها بمحافظة جنوب سيناء.

وتم التأكيد علي دخول عدد من هذة المشروعات الخدمة اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر يوليو وعلي رأسها مشروعات المياة والصرف الصحى بمدن راس سدر وابوزنيمة وابورديس ، ومن جانبة فقد صرح المهندس مبارك منصور ان شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ذات الأهمية قصوي للمواطن السيناوي ومنها مشروع خزانات التكديس برأس سدر وهو عبارة عن عدد 2 خزانات مياة ارضية سعة 10000 متر3 ويشمل عنبر طلمبات المكون من 3 طلمبة مياة 80 لتر ثانية ورافع 56 متر للضخ علي شبكة مياة راس سدر كم يشمل ايضا عنبر الكلور ومبني المحولات ومبني المولد والمبني الاداري ويضيف مبارك ان الشركة تنفذ أيضا مشروعي خزانات التكديس بمدينة أبو زينمة ومدينة ابو ارديس بطاقة تخزينية 10000متر3 لكل مشروع علي حده وذلك بتكلفة اجمالية للثلاث مشروعات 200 مليون جنية ومن المحدد دخولهم الخدمة في الأسبوع الأول من الشهر القادم حضر اللقاء اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة و اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمهندس حسام ذكريا نائب مدير فرع سيناء شركة المقاولون العرب والمهندس حمادة ناصر المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء.