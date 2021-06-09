شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تجديد حبس ١٨ متهمًا في «الاستيلاء على شقق ملك الدولة» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر، الأربعاء، تأجيل تجديد حبس 18 شخصًا بينهم سيدة، وإرجاع القضية للنيابة مرة أخرى، واستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على شقق سكنية ملك الدولة، بعد أن ألقت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر القبض عليهم، وتحرير محاضر ضدهم وإخلاء الوحدات السكنية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمرتمكنت من إخلاء ٣ عمارات سكنية بمساكن الروضة المخصصة لبديل العشوائيات بالغردقة،بعد سبطرة مواطنين عليها دون وجه والقت القبض على المتهمين، وحررت الأجهزة الأمنية محاضر للمتعدين.

كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر تلقي إخطار من اللواء خالد عبدالهادي مدير مباحث الجنائية، يفيد بأن أجهزة الامن بالغردقة تلقت بلغا من مسؤولي جهاز التعمير باستيلاء عدد من المواطنين على الوحدات السكنية المخصصة لبديل العشوائيات دون وجه حق

وتمكنت قوة أمنية من مديرية أمن البحر الأحمر بقيادة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية تحت إشراف مدير أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي ومباحث قسم شرطة أول وثان الغردقة من طرد المتعدين من الشقق والسيطرة على الوضع الأمني وإلقاء القبض على عدد منهم وتحرير عدد من المحاضر واحالتهم للنيابة .

يذكر أن مشروع مساكن الروضة بالغردقة يقع بمنطقة ويأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات بالمدينة السياحية، ويشمل إنشاء 30 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 250 منزل سكنى بتكلفة ٣٢٠ مليون جنيه