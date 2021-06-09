شخابيط.. مبادرة لتجميل مراكز الشباب في القليوبية

وتهدف المبادرة إلى نشر روح التعاون والعمل الجماعي بين الشباب ونشر الوعي لدى الشباب، بأهمية العمل المجتمعي والتطوعي وشغل أوقات الفراغ.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع