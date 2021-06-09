- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شخابيط.. مبادرة لتجميل مراكز الشباب في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات مبادرة «شخابيط» لتجميل مراكز الشباب، حيث جرى تنفيذ المبادرة بمركز شباب الأحراز التابع لإدارة شبين القناطر.
وشملت مبادرة شخابيط النظافة والطلاء لبوابات المركز والساحه المحيطة به وطلاء الأرصفة ووضع لافتات استرشادية داخل المركز.
وتهدف المبادرة إلى نشر روح التعاون والعمل الجماعي بين الشباب ونشر الوعي لدى الشباب، بأهمية العمل المجتمعي والتطوعي وشغل أوقات الفراغ.
وتأتي المبادرة برعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبية.
مبادرة شخابيط لتجميل مراكز الشباب
مبادرة شخابيط لتجميل مراكز الشباب