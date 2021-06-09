شكرا لقرائتكم خبر عن «تسبب الفطر الأسود».. صحة الغربية تحذر من صرف هذه الأدوية دون روشتة طبيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بوكيل وزارة الصحة ونقيب صيادلة الغربية لمناقشة توجيهات وقرارات وآلية التعامل مع الصيدليات الأهلية بنطاق المحافظة بشأن التعامل مع حالات كورونا وعدم صرف الأدوية إلا بناءا على روشتة من طبيب مختص والتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل الأمثل مع الحالات.

وطالب الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكليف وتعاون نقابة الصيادلة من أجل صحة أفضل للمواطنين وضرورة ترشيد صرف المضادات الحيوية وأدوية الكورتيزون المعروف بأضراره وآثاره الجانبية العديدة، ومنها ضعف المناعة المسبب الرئيسي لانتشار الفطر الأسود، كعرض جانبي لسوء استعمال الأدوية وتوجه بالشكر لصيادلة الغربية على تعاونهم في التوعية الطبية بفيروس كورونا.

وناشد الدكتور هاني فوزي دنيا، نقيب صيادلة الغربية، الصيادلة بالتعامل الأمثل في صرف الروشتات الطبية وضرورة توجية المواطنين بتقنين استعمال المضادات الحيوية والكورتيزون لحالات كورونا من باب دور الصيادلة الوطني لمساعدة أجهزة الدولة المختصة في العبور من الجائحة دون التعرض لأي مشاكل قانونية، خاصة بعد انتشار بعض الأعراض الثانوية لحالات كورونا منها الفطر الأسود، نتيجة الاستعمال السيئ للأدوية المضادات الحيوية والكورتيزونات، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيرس كورونا، والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالغربية والجهات المختصة، كما توجه بالشكر لصيادلة الغربية على أداء دورهم في الأزمة.