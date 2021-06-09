شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: المشهد الإنشائي لسد النهضة لا يسمح بإتمام الملء الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية التنسيق الكامل بين مصر والسودان في هذه المرحلة الخطرة بشأن سد النهضة وهو ما خرج عن زيارة وزيري الخارجية والري إلى الخرطوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن التحرك الإثيوبي يُعد تعديا وجوديا غير مقبول ومصر لن تسمح به.

ورأى أن المشهد الإنشائي للسد لا يسمح بإتمام الملء الثاني على النحو الذي هددوا به، لافتا أن الدولة المصرية ستتيح الفرصة لعدة سيناريوهات أولها إجراء اتصالات دولية بشأن قضية سد النهضة والذي يحدث حاليا بتواصل الرئيس السيسي مع نظرائه الدوليين مما قد يكون مدخلا لمنع المواجهة.

ولفت إلى آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، استغل مأساة ملف سد النهضة للتغطية على ما يحدث في تيجراي وتأجيل الانتخابات المرتقبة الشهر الجاري.

وتوقع صعوبة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر والسودان تسعيان إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن لملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد أن القرن الأفريقي مرتبط بأمن الخليج والممرات البحرية والذي قد يتعرض لتوترات حال استمرار التعنت الإثيوبي.