شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال رصف الطرق بالحي الإماراتي ومحيط مبنى المرور الجديد جنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن تواصل أعمال وضع الطبقة الأسفلتية بعدد من الطرق الداخلية بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة حيث واصلت مديرية الطرق والنقل وضع الطبقة الأسفلتية ورصف الطرق، في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد .

كما أوضح المحافظ استمرار أعمال رصف الشوارع المحيطة بمبنى المرور الجديد بجنوب بورسعيد بما يحقق الانسابية في حركة السيارات والمواطنين، وأوضح المحافظ أن مدخل بورسعيد شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى شملت إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة، مؤكدا على حدوث نقلة نوعية في منظومة الطرق، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية لأحياء بورسعيد.