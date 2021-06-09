شكرا لقرائتكم خبر عن زوج تبرع بفص من كبده لزوجته.. نجاح عملية الزراعة الثالثة بمستشفيات جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، نجاح زراعة حالة الكبد الثالثة والتى تجسد ملحمة إنسانية من تبرع زوج بفص من الكبد إلى زوجته المريضة، وتعد هذه الحالة الخامسة لحالات زرع الأعضاء منها ثلاث حالات كبد وحالتين كلى.

وتفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، مستشفى الجراحة الجديد واطمئن على الحالة والتبرع والإجراءات الطبية المقدمة، يرافقه الدكتور يحيى زكريا مدير برنامج زرع الأعضاء، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية، وعدد من أعضاء فريق زرع الكبد من أطباء الجراحة وجراحة الأوعية الدموية والأشعة.

جدير بالذكر أن برنامج زرع الأعضاء بمستشفيات جامعة الزقازيق، جاء ضمن بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق والمنصورة، والذى أبرم في سبتمبر الماضى.

وأثنى رئيس الجامعة على المجهود المبذول من فريق زرع الأعضاء الكبد والكلى، واختص فريق أقسام التخدير والتحاليل والأشعة وبنك الدم، والفريق المميز من إدارة الصيدليات وجميع إدارات المستشفيات وهيئة التمريض والعمال.